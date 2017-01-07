俄羅斯辣妹駭客 被指操控美國大選
美國白宮日前將一名俄羅斯年輕女子希夫欽科放進制裁名單中，原因是認為她協助俄羅斯總統蒲亭干預美國大選。希夫欽科大聲喊冤，認為美國政府遭到蒙騙或曲解了事實。
英國「每日郵報」報導，希夫欽科（Alisa Shevchenko）是一名訓練有素的駭客。大企業僱用她來追查公司網路的安全漏洞。
美國政府指控俄羅斯插手川普（Donald Trump）當選美國總統的大選，並在上週公布了一項制裁名單，其中出乎意料包括希夫欽科公司的名字。
美國政府在說明中僅表示，名為「ZOR」的公司向「俄羅斯聯邦對外情報局」（Russian Federation's foreign intelligence service）提供「技術研發」。
不過，希夫欽科針對公司列名美國制裁名單予以回擊，聲稱她從未在知情狀況下，為俄羅斯政府工作過。
在回覆給英國「衛報」（The Guardian）的加密電郵中，希夫欽科聲稱白宮也許被「為了栽贓我公司的假冒者」所蒙騙，或僅僅是「曲解了事實」。
希夫欽科說：「一名年輕女性駭客和她無依無靠的公司，看起來是這個目標的完美選擇。我不會試著躲起來，我常常旅行，也是一個友善而能與人溝通的人。」
「最重要的是，我後面沒有任何大筆財富、權力或關係來擺脫這種指責。所以，真的，它可以是任何人。」
她並嘲笑「這整個圍繞『俄羅斯駭客侵入』的故事，歇斯底里到瘋狂的程度」。
對於一項聲稱蒲亭（Vladimir Putin）為幫助川普當選而影響美國大選的情報報告，川普並未理會。（譯者：中央社周慧盈）1060107
(中央社)
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