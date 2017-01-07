去年菲捕涉毒外國人 台灣人第2多
菲律賓緝毒署今天的報告指出，去年共逮捕112名涉毒外國人，其中有29人是台灣籍，就國籍而言是第2名。
菲律賓緝毒署（PDEA）署長拉沛亞（Isidro Lapena）在報告中說，2016年上半年有33名外國人涉毒被捕，下半年因杜特蒂總統強力掃毒，使得被捕涉毒外國人激增逾2倍，至79人。
報告顯示，落網外籍毒嫌最多的是中國大陸籍，計44人；其次是台灣籍，29人；隨後是香港與韓國的各7人，其餘分屬其他亞洲國家民眾、美國人、歐洲人以及非洲人。
從2010年到2016年年底，計有473名外國人因涉嫌販毒或製毒而在菲律賓被捕，其中有48%是中國大陸人。為此，菲律賓緝毒署去年10月與中國大陸公安部簽署了合作協議，雙方同意加強掃毒合作與情報交換。
拉沛亞說，緝毒署將加強監控菲國境內可疑涉毒外國人。1060107
(中央社)
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