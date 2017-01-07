謝哲青《WTO》遭撤換 莎莎取代原因曝光

謝哲青卸下《WTO姐妹會》主持棒。(本報系資料照)

莎莎。(本報系資料照)

謝哲青去年底傳出主持4年多的八大節《WTO姐妹會》遭撤換，當時他在臉書寫下：「君子交絕，不出惡聲忠臣去國，不絜其名，沉默是我最大的寬容。」來回應外界關心。今（7日）有媒體曝光新任主持人人選，那就是曾主持《食尚玩家》的莎莎。

謝哲青擁有作家、藝術史學者、登山家等各種身分，自2012年與「鴨子」高伊玲接下《WTO》以來，憑著豐富閱歷常在節目中分享許多有趣觀點，深受觀眾喜愛，如今傳出主持棒遭撤換，也讓粉絲相當不捨。

據《蘋果日報》報導，莎莎形象清新，加上一集3萬酬勞比謝哲青還便宜，因此獲電視台青睞，八大也證實因為節目力求年輕化，所以找來莎莎主持，明天開始進棚錄影。

(中時電子報)