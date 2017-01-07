《海邊的曼徹斯特》頻獲獎 麥特戴蒙嘔自己沒演

凱西艾佛列克（左）以《海邊的曼徹斯特》成為本屆奧斯卡影帝最大熱門，讓麥特戴蒙（右）直呼：「實在太後悔了！」（美聯社）

由麥特戴蒙監製，並榮獲本屆金球獎「最佳影片」等5項大獎提名的《海邊的曼徹斯特》，意外成為麥特戴蒙的人生遺憾。

其實，麥特戴蒙原本打算執導本片，但讀完劇本後深受感動，打算從導演之位「下海」飾演男主角，沒想到卻因為檔期因素，既無法導演、也無法主演，只好邀請他認為唯一能夠完美詮釋男主角的凱西艾佛列克擔綱。

不過他卻沒料到，該片從日舞影展首映過後，好評隨即席捲全球，更讓凱西艾佛列克成為本屆奧斯卡影帝最大熱門，讓麥特戴蒙直呼：「實在太後悔了！」就連凱西都說：「這是麥特最大的錯誤。」

麥特因為強碰《絕地救援》的拍攝檔期，最後無法參與《海》片演出，只能擔任監製工作。不過對這角色愛不釋手的麥特也透露：「只有凱西艾佛列克來演這個角色，我才可以放心。」因此在麥特「棄權」之後，凱西成為該片男主角。

而由於該片男主角的工作是水電工，也讓網友笑稱：「麥特戴蒙寧願去火星種馬鈴薯，也不願去海邊的曼徹斯特清馬桶！」

(時報周刊)