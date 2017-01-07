日法會商加強軍事合作 批評陸南海戰略

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日本時間今天凌晨，日本與法國在巴黎召開兩國外交與國防部長級會談（2+2會談），商定進一步強化彼此安全合作，儘快實現雙方軍隊的武器彈藥與燃料互通共用，並批評中國大陸的南海戰略。

日本新聞網報導，這是日、法第3次舉行2+2會談，日本外務大臣岸田文雄、防衛大臣稻田朋美和法國外交部長艾侯（Jean─Marc Ayrault）、國防部長勒德里安（Jean─Yves Le Drian）出席了會議。

在這一次會談中，雙方討論了兩國展開「物資勞務相互提供協定」 (ACSA)簽署談判的時間表，以儘快實現日本自衛隊與法國軍隊之間的武器彈藥與燃料互通共用，提升兩國開展軍事合作的密切程度，並強化兩國軍隊之間的合作。

日本目前已與美國和澳洲簽署了ACSA協定，同時也正與英國和加拿大進行相關談判。

日、法在此次會談中並就兩國共同研發新一代水雷探測技術達成協定，這是雙方在國防裝備方面的首次合作。

會後發表的雙邊聲明針對中國大陸的南海戰略指出，「反對在南海實施擴礁建島、構建基地、提升軍事目的等導致南海局勢緊張的單方面行動」；並表示，「維持亞洲與中東、非洲之間自由開放與安全的交通，十分必要」。1060107

(中央社)