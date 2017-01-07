中國威脅 印度擬在東部部署飆風戰機

著眼於中國大陸的威脅，印度計畫把第一個飆風（Rafale）戰機中隊部署在東部鄰近不丹與中印邊界的哈西馬拉（Hasimara）空軍基地。

由於飆風戰機可攜帶核武進行攻擊，「印度時報」（The Times of India）網站今天指出，在印度東部部署飆風戰機，是印度逐步建立核武及常規軍力以威懾中國大陸的整體計畫之一。

印度空軍在鄰近中印邊界的阿薩姆省（Assam）提茲普爾（Tezpur）、查布亞（Chabua）部署蘇愷30MKI（Su-30MKI）以威懾中國大陸後，印度空軍計畫在2019年前，把印度空軍首支成軍的18架飆風戰機部署在西孟加拉哈西馬拉空軍基地。

官方消息來源透露，駐紮在哈西馬拉空軍基地的米格27（MiG-27）預計在2、3年後除役，由飆風戰機取代，因此法國達梭（Dassault Aviation）公司人員近期前往哈西馬拉空軍基地評估進駐飆風戰機所需的維護設備與基礎建設。

官員又說，包括北方省薩爾薩萬空軍基地（Sarsawa base）在內的其他基地，也正納入部署飆風戰機的考量之內。

在印度與法國去年簽署以5900億盧比（約合新台幣近2950億元）採購36架飆風戰機後，印度將在2020年前陸續接收所有採購的飆風戰機，且性能必須滿足在高山地區「冷啟動」等14項要求，同時攜帶9.3噸重的武器，並進行防空和地面等多重任務。

此外，印度也加速核武部署，包括能攜帶核子彈頭、射程3000公里的烈火三型（Agni III）彈道飛彈已經在戰略部隊服役，並對射程4000公里和超過5000公里，且同樣可攜帶核子彈頭的的烈火四型（Agni IV）和烈火五型（Agni V）飛彈加速進行最終試射階段。1060107

(中央社)