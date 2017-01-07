詹啟賢聲明 即起請辭國民黨首席副主席

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中國國民黨首席副主席詹啟賢今天透過聲明表示，因已完成階段性任務，決定即起辭去中國國民黨首席副主席一職。

詹啟賢聲明全文如下：

「本人去年夏天基於對政黨政治之信念，接受洪秀柱主席邀請出任中國國民黨首席副主席。任職期間盡心盡力輔佐洪主席推展黨務。

茲以階段性任務已達成，決定即起辭去中國國民黨首席副主席一職。

本人任職期間承洪主席及黨內外各方先進人士指導及愛護，謹此敬申由衷謝忱。」1060107

(中央社)