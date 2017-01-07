法老婦不堪家暴殺夫 獲特赦後自述無罪

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69歲的法國人索瓦吉不堪丈夫長期家暴達47年，因而舉槍殺夫，但總統歐蘭德予以特赦，免於繼續服刑。她步出監獄後的第10天首度接受媒體專訪，認為自己「完全無罪」。

索瓦吉（Jacqueline Sauvage）與丈夫馬洛（Norbert Marot）結婚後，就持續被毆打和性侵，連他們的女兒也遭受同樣痛苦，兒子則於2012年自殺身亡。

兒子的死讓索瓦吉忍無可忍，她在兒子死亡隔天，持獵槍朝馬洛後背擊發3槍致死，被判處10年有期徒刑。

法國社會普遍同情索瓦吉的悲慘遭遇，也不捨她年事已高還要坐牢，超過40萬人連署要求總統歐蘭德（Francois Hollande）特赦。

歐蘭德於去年12月28日給予索瓦吉「完全赦免」，讓她當天就得以步出監獄，重獲自由。

她昨晚接受法國第2電視台（France 2）專訪時說，她當時在牢房中準備申請有條件假釋，有人突然打開房門說，「妳沒聽到剛才的宣布嗎？妳自由了」，她當下仰天稱謝，然後立刻打電話給女兒們。

索瓦吉說，她此刻仍因此案驚魂未定。主持人詢問她是否認為自己有罪時，她說，「我完全無罪」。

她說，打算先休息一陣子，然後投入支援受暴婦女的行動。

這是索瓦吉獲得特赦後，首度接受媒體訪問，並在訪問中數度感謝歐蘭德。

索瓦吉的人生大半都在暴力中度過，社會和政界普遍同情她的遭遇，視她為受暴婦女的代表，並支持歐蘭德給予特赦；但也有部分法界人士不滿，認為特赦是否定了法官的判決。

實際上，特赦只免除了索瓦吉的刑罰，並未消除她的罪名。1060107

(中央社)