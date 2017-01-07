人民幣跌不停 陸外匯存底降至3兆美元

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北京當局今天宣布，中國大陸外匯存底去年減少3200億美元，降至3.011兆美元。大陸有關當局謀求支持人民幣，以抗禦強勢升值的美元。美元升值加速了大陸資本外流。

法新社報導，大陸國家外匯管理局官網公布，擁有全球最高外匯存底的中國大陸，截至2016年12月底，外匯存底滑落至3.011兆美元。

國家外匯管理局表示，大陸外匯存底去年12月比上月減少了410億美元。據中國人民銀行（大陸央行）數據，這是大陸外匯存底史上連續第六個月的下滑。

大陸外匯存底去年10月減少了460億美元，11月又少掉700億美元，跌至5年多來的新低。

大陸國家外匯管理局官員表示：「大陸央行為穩定人民幣匯率而做出的努力，是導至去年外匯存底下滑的主要原因。」（譯者：中央社周慧盈）1060107

(中央社)