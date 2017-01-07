僑委會副委員長田秋堇訪菲 晤僑胞台商

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中華民國僑務委員會副委員長田秋堇今天下午抵達馬尼拉展開3天僑社訪問，傾聽僑胞與台商的聲音，並出席菲律賓台灣同鄉會新一屆會長暨幹部就職典禮。

田秋堇於下午4時左右從台北飛抵馬尼拉，菲律賓地區僑務委員黃世模、王家鵬、李淑慧、菲律賓台商總會總會長林在良，以及菲律賓台商總會青商會幹部前往接機。

曾任立法委員的田秋堇說，這是她第1次來到菲律賓，「過去就一直想來，但沒有機會，這次終於得償所願。」

根據行程表，田秋堇將出席菲律賓台灣同鄉會慶祝成立10週年紀念暨第11、12屆會長就職典禮。

僑委會委員長吳新興曾任中華民國駐菲代表，對菲國僑胞們有深厚感情，本想親自前來祝賀，但因陪同蔡英文總統出訪中美洲，所以指派田秋堇代表前來參加。

田秋堇說，她將代表僑委會向旅菲同鄉表達關懷之意，並感謝大家在艱困局勢中，繼續支持中華民國、支持自由台灣。

此外，田秋堇也將拜會菲華文經總會、菲律賓台商總會、菲律賓華文學校聯合會，以及基督教靈惠學院，並將主持數場座談會，傾聽僑胞與台商的聲音，提升服務品質。

田秋堇指出，僑教替代役男制度是吳新興擔任駐菲代表時的構想，她將與僑教替代役男見面，就如何讓這項制度更加圓滿進行交流。

她表示，「我非常期待接下來的這幾天能和僑胞們見面，聽取多方面意見，帶回僑委會，在有限經費下為僑胞做更多事。」1060107

(中央社)