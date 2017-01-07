不科學！裴勇俊愛妻產後首亮相 甜如少女
韓流天王裴勇俊（裴帥）2015年閃電宣布娶小13歲女星朴秀珍，去年兩人宣布有喜，10月朴秀珍在首爾江南某醫院平安誕下一名男嬰，當媽兩個月後，昨(6日)朴秀珍在Instagram更新近照，可見她在某高級餐廳用膳，穿著米白色系高領毛衣的她看來容光煥發，依舊甜美如少女，令人稱羨。
去年4歲裴勇俊公司宣布朴秀珍懷孕，而裴帥當爸後對孕妻呵護有加，還自掏腰包陪老婆到巴黎工作，甜蜜指數爆表，朴秀珍有喜後仍敬業完成美食節目《玉水洞大弟子》錄影，也透露老公會進產房陪產。
10月底朴秀珍順利產下一子，經過兩個月的休養後，昨首度曝光產後近況，可見她滿臉幸福甜美笑容，氣色極好，有如少女，粉絲也稱讚她恢復很快，期待她早日公開和裴帥兒子可愛長相。
(中時電子報)
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