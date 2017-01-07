年改座談遇期末考 4官員向興大師生致歉

國家年金改革委員會今天表示，中區座談會在中興大學舉辦可能干擾期末考，年改會執行長林萬億及教育部長潘文忠等4名官員數天前已向師生表達歉意。

下午登場的中區座談會，有部分人士發言時提到年金改革辦公室故意將會議場地改到中興大學干擾學生期末考。

年金改革委員會晚間發布新聞稿，表示年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億、今天會議主席教育部長潘文忠、銓敘部長周弘憲、農委會副主委陳吉仲已在幾天前寫信向中興大學的師生們感謝同意租用場地，並對於師生期末考試溫書可能受到的影響，表達歉意。

中興大學校長也做了萬全準備，採取補救作法，提供學生其他替代的溫書場所。

此外，由於上週北區座談會發生民眾欲闖入會場事件，因此今天中區場外布署警力，會議應出席人數130人，還是有部分出席人員到達會場時被場外抗爭的群眾圍堵阻撓，包括國家年金改革委員郭明政、台中市前市長張溫鷹等人都被場外抗議的群眾團團圍住，無法入場與會，令人遺憾。雲林縣政府代表甚至被抗爭群眾圍困在場外，不得其門而入，只好寫一張發言條請警察人員送進會場來。

對於抗爭的群眾，為表達自己的聲音而聚眾陳抗，卻阻撓他人進入會場參與會議，剝奪他人合法與會表達聲音的行為，在台北全程觀看轉播的國家年金改革委員會召集人副總統陳建仁表示，國人應該嚴厲加以譴責。

陳副總統期待另南區、東區兩場分區會議，各界代表能理性地表達意見，也呼籲民眾理性表達意見，不要影響參與者的出席與發言權，更不要對執法的警察同仁造成困擾。

陳副總統對會議收集到的多元聲音感到欣慰，更透露總統蔡英文在出訪路程中，也很關心年金改革分區會議的順利進行。

至於有與會者質疑為何關在鐵籠子裡開會，林萬億表示，非常感謝警方全力維護，使得會議得以順利進行。雖然場外抗議群眾有些推擠、衝撞行為，也有少數與會人員因推擠而受到驚嚇、擦傷。但是，會議仍能和平理性順利完成，是國人所期待。

林萬億說，如果發起抗爭的團體不以暴力衝撞，不阻撓與會人員進入會場，不試圖進入會場干擾會議，政府何須動員警力來保護與會人員、維持會議順利進行？政府當然不希望警察同仁被動員來維持年金改革分區會議的順利進行。

至於會中發言者看法，例如社會民主黨代表表示支持年金改革，但是認為國家有責任保障每位國民的基本經濟安全，強調沒有基礎年金就沒有年金改革，並表示在年金改革的版本中，並沒有將基礎年金納入，令人遺憾。林萬億則表示年金改革會議並沒有阻斷各種制度改革的可能性，出席委員們還是可以建議如何進行下一階段的改革。

在台北場因被干擾而不能依序發言的民國黨也派代表出席，表示支持年金改革，但是反對繳多、領少、延後領，主張生財、信賴、保障的原則，表達政府不能賴帳，要負最終支付責任，要償還所有基金的負債，因為基金投資報酬率低、提撥不足的責任都是政府應負的。在綜合回應時銓敘部也做了說明，政府並沒有不負責任，政府有同意要將優惠存款改革之後的結餘撥入基金，何況說政府過去也撥補了不少額度進入基金。

時代力量代表則再次強調18%優惠存款應該立即廢止，年金必須加速改革。另外，青年代表表示年輕人負擔未來年金繳費最大的責任，可是在會場聲音卻最小；支持年金改革，因為目前各年金制度與國際相比皆不合理，應以專業為本解決世代正義及資源分配不均的問題，政府應追回黨職併公職不合理利益，請叔叔阿姨伯伯們，給年輕人一條活路。

私校教師代表支持年金改革，但是希望私校教師年金所得替代率應該提高到60%，作法是將私校教師退休金的提撥率提高到18%。公校教師團體代表強調過去提撥不足應該由勞雇雙方負責補提撥，政府應該優先補提撥基金不足的部分。公教人員依然主張不可溯及既往，政府必須遵守信賴保護原則。

部分出席人員批評年金改革委員會沒有完全遵守審議式民主的作法。林萬億表示，這次年金改革會議並沒有規劃完全採取審議式民主方式進行，而是採取由下而上、多元參與、資訊透明的原則，具體作法是讓各相關年金的利害關係人團體都能有代表參加年金改革委員會議與國是會議，且會議全程網路直播，並提供充分資訊在官方網站上讓人民閱讀。1060107

(中央社)