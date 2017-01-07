長照財源增稅爭議 藍綠各有立場

立院朝野黨團9日將協商長期照顧服務法部分條文修正草案。關於長照財源，民進黨堅持調漲遺贈稅、菸稅。國民黨則質疑財源不穩，恐犧牲弱勢，若民進黨硬要過，不排除表決處理。

立法院院會昨天通過朝野立法院黨團協商結論，9日將協商電業法與長期照顧服務法部分條文修正草案，9日到11日在院會完成修法程序。

長照修正草案中最有爭議的部分就是長照財源，按行政院的規劃，長照財源除每包菸的菸稅調高新台幣20元外，遺贈稅率也將從現行10%提高到最高20%，並採10%、15%及20%三級累進稅率。

民進黨團幹事長吳秉叡今天表示，希望長照法可以順利通過，調漲遺贈稅、菸稅只是立法方向，下會期還會修改「遺產及贈與稅法」及「菸酒稅法」。他說，國民黨希望立長照保險法，這可以討論，但民進黨本身不贊成。

民進黨立委吳玉琴指出，針對長照，105年國民黨執政只編新台幣54億元，106年民進黨編177億元。雖然遺贈稅、菸稅不是很穩定，但財政部估算仍會有近300億元的稅收挹注長照，未來還要逐步籌畫財源，目前希望先把基礎長照服務建置起來。

國民黨團總召廖國棟表示，非常質疑長照財源。民進黨提調漲遺贈稅、菸稅，但「遺產及贈與稅法」及「菸酒稅法」的修法，連提案都沒提，懷疑這樣推，長照財源怎樣會穩定，硬幹會犧牲很多弱勢族群。

廖國棟說，國民黨當然支持長照法，也知道行政院長林全鬆口考慮保險，長照要有穩定的財源，遺贈稅是機會稅，萬一政策推了，後來卻沒有財源，這非常不負責任。

他指出，如果民進黨堅持要過，國民黨將會做強烈的表達，甚至就來表決，讓大家知道，這是民進黨的政策，一種荒謬的作為，除非民進黨有更周全的方案出來，但目前他還沒看到。1060107

(中央社)