敘利亞汽車炸彈爆炸 60死50傷

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敘利亞阿紮茲市汽車炸彈爆炸至少 60死50傷（截自Daily Sabah）

據土耳其媒體報導，敘利亞北部阿紮茲市（Azaz）7日發汽車炸彈爆炸，已導致至少60人死亡，50人受傷。

阿紮茲距離敘利亞和土耳其的邊境不遠。敍利亞電視台報導指出，該市的一處市集一輛藏有炸彈的汽車發生爆炸，造成平民大量傷亡。

阿紮茲市為敍利亞反抗軍控制的市鎮市集，死者包括6名反抗軍，但大部分都是平民。

目前尚未有任何組織承認犯案。

(中時電子報)