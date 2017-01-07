年金座談興大舉辦 學生會發聲明表達不滿 官員致歉

（圖／取自中興大學學會臉書）

針對「年金改革分區座談」今（7）日在中興大學舉辦，抗議民眾也聚集校園一事，中興大學學生會發表聲明表示，民眾遊行絕對是該被保障的權利，然而正逢校內期末考周，同學無法進入圖書館、被抗議聲音干擾都直接引響同學的權利，在時間點跟地點的安排上，政府有意或無意的製造這樣的對立，令人覺得無法苟同。

根據中央社報導，年金改革委員會晚間發布新聞稿，表示年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億、今天會議主席教育部長潘文忠、銓敘部長周弘憲、農委會副主委陳吉仲已在幾天前寫信向中興大學的師生們感謝同意租用場地，並對於師生期末考試溫書可能受到的影響，表達歉意。

學生會聲明全文如下：

「對於本校今（7日）外借場地予總統府國家年金改革委員會舉辦分區會議一事，學生會代表同學向政府表達不滿。

針對校園部分：

一、將危險帶進校園，當舉辦爭議性議題的公聽會、討論會時，政府就必須考量安全問題，大學校園具有學術自由、校園自主的特殊性，布署警力、維安相比其他校外場地都來的不恰當和不容易，政府在選擇場地時不應該忽視這項考量。

二、侵犯校園自主，中興大學一萬三千多名學生是組成學校的最大族群，學校事前完全沒有和學生會溝通，原因是政府給予的時間不足、缺乏討論的空間。當政治力量試圖將手伸進校園，這是學生會及全體學生無法容忍的侵犯。

三、校內單位與警察單位無法協調校園空間、校園問題在校內有一套運作模式，但是當主導權從學校交棒給警察單位時，同學們向學校反應問題、表達不滿就像是將石頭丟進深淵一樣，學校當下完全無法作為，例如抗議的噪音、出入大樓的門禁等等。

針對社會部分：

一、政府缺乏溝通誠意當政府進行重大改革，必須聆聽各方意見，陳情、遊行都必須尊重跟保護，將這個活動辦在大學的圖書館，利用校園的特殊性阻礙表達意見的民眾，儘管舉辦了四場分區一場全國會議，不免還是讓人懷疑政府的溝通誠意。

二、製造學生、民眾對立：民眾遊行絕對是該被保障的權利，然而正逢校內期末考周，同學無法進入圖書館、被抗議聲音干擾都直接引響同學的權利，在時間點跟地點的安排上，政府有意或無意的製造這樣的對立，令人覺得無法苟同。

當國立大學學術自由、校園自主被政府干預，當同學在校園裡不被政府尊重，我們還能期待這個政府聆聽人民的聲音嗎？」

(中時電子報)