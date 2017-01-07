恐攻陰影籠罩 2016年旅法陸客料減20％

法國旅遊發展署表示，預計2016年法國接待遊客人數比2015年減少6％至7％，其中中國遊客降幅達20％。法方表示，2016年是法國旅遊業極其困難的一年，受恐攻威脅、國內罷工、塞納河水位上升等多重不利因素影響，赴法遊客人數顯著減少。

法方表示，希望2017年來法中國遊客能夠上升至500萬人次，為此採取了一系列措施，尤其是加大安保力度。此外，為方便中國遊客辦理簽證，法國在中國15個城市設立了簽證中心。

法國華人旅遊協會會長袁玲表示，法國和歐洲其他國家遭遇多起恐怖攻擊，以及長期以來治安狀況不佳，使歐洲華人旅遊業面臨前所未有的寒冬。她表示，雖然旅遊業困難重重，但以自由行為主的深度旅遊正在興起，給歐洲旅遊業帶來了新的商機和挑戰。

(工商)