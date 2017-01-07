SBL》被小娟姐嚇到 施顏宗反而變準了
「阿飛」施顏宗7日交出投7中6、8罰全進，攻下20分的超準演出，幫助台北達欣97比84送台銀6連敗，問他怎麼這麼準？阿飛的回答很妙，「因為小娟姐來了吧，她突然在場邊叫我，害我嚇到心驚膽跳，太久沒看到她了。」
施顏宗從三民家商到義守大學期間，都在謝玉娟教練麾下打球，7日剛好碰上學長周士淵4000分，小娟姐才會北上中原大學體育館，除了給了施顏宗驚喜，也開給阿飛1個很高的標準，就是希望阿飛有朝一日能成5000先生。
「我真的很久沒看到小娟姐，大概從去年農曆過年之後，我可沒有答應她什麼拿5000分，我只是笑笑點頭而已，」施顏宗裝傻表示，「不過我期許自己，有一天可以成為三民家商第3個拿到4000分的球員(前兩個是田壘與周士淵)。」
達欣6日晚上趁著沒有比賽，前往參加公司尾牙，結果施顏宗比起槓龜的「印度姚明」布拉幸運，抽到10000元紅包，「結果我跟祥哥(達欣教練范耿祥)上去唱了『帥到分手』這條歌，到現在都還被其他人虧。」
台銀7日企圖利用大幅更動先發陣容，改改最近不太順的運勢，沒想到首節仍被打掛，轉眼落後到20分以上，台銀總教練許智超說：「只是因為碰上龍頭球隊達欣，我們才敢這麼變陣，假如遭遇金酒、璞園等隊，我不會這麼做。」
許智超與先發後衛郭少傑7日都被吹1次技術犯規，造成每次都快追上，卻又遭達欣拉開的無奈結局，許智超大嘆，「真的不要一直欺負沒有『牌子』的球隊，我們永遠都是吃虧的那方。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。