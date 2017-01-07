施易男母親小明明 今跌倒過世享壽75歲

施易男母親小明明今驚傳跌倒過世。（圖／取自施易男臉書）

小明明為歌仔戲四大天王之一。（圖／臺北市政府文化局提供）

小明明和施易男母子情深。（圖／本報系資料照片）

2005年施易男和小明明出席新書發表會。（圖／中時資料照片）

男星施易男母親小明明（本名：巫明霞）與柳青和楊麗花、葉青並稱歌仔戲「四大天王」，今(7日)清晨小明明在家中不慎跌倒，緊急送醫後仍不治，享壽75歲，而汐止國泰醫院已證實此事，震驚粉絲。

小明明17歲演出歌仔戲電影《姜子牙下山》，一舉成名，之後演出《盲女地下司令》《王老虎搶親》、《金龍一號》等電影，深受粉絲喜愛，1972年創辦「明霞歌劇團」，甚至遠赴新加坡公演，將歌仔戲文化傳播到亞洲各地。

小明明曾說：「歌仔戲是我人生重要的一部分。」也是她從小到大的生活記憶，她曾為這最愛的文化親執教鞭，在社教館開課，2014年榮獲台北市傳統藝術藝師獎，而她的兒子施易男所屬的經紀公司稍早證實消息，他和媽媽感情深厚，曾允諾媽媽要當她永遠的依靠。

(中時電子報)