傅園慧21歲生日 自爆奧運訓練過程十分痛苦

傅園慧過生日，回顧過去1年的心情。（翻攝自園慧o_O微博）

大陸游泳選手、「洪荒少女」傅園慧今天（7日）歡度21歲生日，她在微博發表名爲《我，傅園慧又生日》文章，回首2016年的艱辛不易，也希望2017能夠開心順利。

傅園慧在文中坦承，巴西里約奧運舉行前，她在訓練上遭遇瓶頸，讓得她十分痛苦：「但我永遠也無法忘記，曾經已經不堪一擊的我，和這一年最痛苦掙扎時的我，是什麽樣子。那是一種深刻的絕望……有一天我突然肩膀抬不起來了……下午去訓練衣服都穿不上去了」，但她還是忍著一切痛苦，繼續接受強度訓練。

展望2017年，傅園慧表示，「接下來這一年能開開心心的就好了。但是我有預感今年什麽都有可能。在7月世錦賽前，我怕是還要生不如死一次了。」但是她覺得，「畢竟沒有生不如死，哪來的全新突破？」這些隱藏在傅園慧開朗笑容背後的辛酸，讓網友十分不捨。

(旺報)