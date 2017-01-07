奈及利亞士兵尋獲1名遭綁架女學生

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奈及利亞士兵日前在灌木叢林中，尋獲2014年4月遭綁架的200多名中學女生的其中1名。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）日前引述軍方發言人表示，這位名叫阿布巴卡（Rakiya Abubkar）的女學生被發現時，懷中正抱著自己6個月大的小寶寶。

2014年4月14日深夜，伊斯蘭激進分子博科聖地（Boko Haram）突然入侵位於北方奇博克（Chibok）的1所女子中學，綁架住宿生276名，再以數輛大型卡車作為交通工具，消失於一望無際的灌木叢林中。

博科聖地曾表示，這些女學生將作為人質，交換牢獄中的叛亂分子。

有多名女學生於途中跳車逃脫，也有20多名女學生經過紅十字會斡旋後被釋放，但仍有200多名女學生下落不明，生死未卜。

博科聖地過去7年多來，為凸顯「成立一個純粹伊斯蘭國家」的訴求，已經屠殺2萬多名無辜民眾，造成260萬人逃離家園，以及約500萬人面臨飢餓邊緣。1060107

(中央社)