奈及利亞士兵尋獲1名遭綁架女學生
奈及利亞士兵日前在灌木叢林中，尋獲2014年4月遭綁架的200多名中學女生的其中1名。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）日前引述軍方發言人表示，這位名叫阿布巴卡（Rakiya Abubkar）的女學生被發現時，懷中正抱著自己6個月大的小寶寶。
2014年4月14日深夜，伊斯蘭激進分子博科聖地（Boko Haram）突然入侵位於北方奇博克（Chibok）的1所女子中學，綁架住宿生276名，再以數輛大型卡車作為交通工具，消失於一望無際的灌木叢林中。
博科聖地曾表示，這些女學生將作為人質，交換牢獄中的叛亂分子。
有多名女學生於途中跳車逃脫，也有20多名女學生經過紅十字會斡旋後被釋放，但仍有200多名女學生下落不明，生死未卜。
博科聖地過去7年多來，為凸顯「成立一個純粹伊斯蘭國家」的訴求，已經屠殺2萬多名無辜民眾，造成260萬人逃離家園，以及約500萬人面臨飢餓邊緣。1060107
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。