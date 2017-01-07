卡列拉斯告別演唱會 高亢深情揮別樂迷
世界三大男高音「卡列拉斯告別演唱會」7日晚間在台中深情開唱，卡列拉斯的高亢沈穩歌聲演唱《在五月》、《勿忘我》等曲目首首動人心弦，他以60年聲樂藝術淬煉的天籟高音揮別台灣樂迷，獲得聽眾如雷的掌聲及歡呼聲。
世界三大男高音之一的西班牙籍聲樂家卡列拉斯歌唱生涯長達60年，他決定揮別舞台舉辦巡迴世界演唱會，在台唯一的演出「卡列拉斯告別演唱會」今天晚間7時許在國立台灣體育運動大學田徑場開唱，活動由時藝多媒體與閣林文創主辦，台中銀行獨家贊助。
中市今晚天氣清朗，大批樂迷湧入會場聆聽這場告別演唱會。台中市長林佳龍由夫人廖婉如陪同出席、立法院副院長蔡其昌等人也到場欣賞。林佳龍在演唱前受訪表示，卡列拉斯將在台灣唯一場次的告別演唱會獻給台中，是一種肯定，很高興他喜歡台中這個城市。
卡列拉斯與著名指揮大衛‧賀曼奈茲、國立台灣交響樂團及女高音黃莉錦合作下，以首首扣人心弦的經典歌曲，劃下演唱人生完美的休止符。卡列拉斯在《在五月》曲目中以深情渾厚的歌聲唱出戀人分離不捨的愛意；《我愛妳》曲目則訴盡對愛人的思念；《勿忘我》則以歌聲展現濃濃的愛戀，讓聽眾沉醉在他動人心弦、豐沛感情的歌聲。
市府新聞局表示，卡列拉斯8歲起就公開演出，在1987年被診斷罹患血癌，並承受許多痛苦的治療，後來幸運戰勝癌症，他還透過歌唱天賦為受疾病折磨的癌友募款。主辦單位在市府協助下邀請「癌症希望基金會」病友前來聆聽演唱會，希望卡列拉斯能成為癌友的精神指標，為病友帶來力量。
(中時)
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