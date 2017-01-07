老外笑傲台甲聯賽 連台電都中槍

大同英籍前鋒馬克費內路斯（中）首輪踢開台電大門。（李弘斌攝）

城市足球聯賽今年改制為台灣企業甲級足球聯賽，首輪4場比賽踢下來，最有趣的是每場比賽都有「老外」進球。就連前身城市聯賽拿下6冠的高市台電，也是被北市大同的英國前鋒馬克費內路斯勁射破門，兩度領先仍遭2比2逼和。

台甲聯賽問世，8支參賽球隊因應加倍的4循環賽事，都盡可能的補強陣容，包括找來在台灣念書或工作的外籍人士。其中皇家蔚藍本來就是由外籍人士所組成的球隊，首輪以倒掛金鉤替輔大航源建功的馬馬內，上季城市聯賽也是皇家蔚藍的一員。

輔大航源的馬馬內（後排左二）來自非洲尼日，曾是皇家蔚藍的一員。（中華足協提供）

國訓隊外籍球員摩根進球後向隊友致謝。（李弘斌攝）

特別的是，連以體育替代役男為主體的國家儲訓，本季也找了摩根、班尼爾兩位就讀於崑山科技大學的外籍學生。至於最早就有「台灣女婿」朱恩樂效力的北市大同，對外籍球員本來就不陌生，馬克在末代城市聯賽就已效力大同。

從馬馬內、摩根、艾斯皮諾爾到馬克，有老外破門的球隊在台甲聯賽首輪2勝2和，沒人輸球！

單輪4場比賽都有老外進球，首屆台甲聯賽呈現出的多元樣貌，絕對是國內聯賽的空前現象。只是這些外籍球員，還稱不上是所謂的「洋將」或「外援」，均為旅居台灣的外籍人士，並非球隊重金禮聘的職業足球好手。

台甲聯賽登錄外籍球員並無人數限制，但現階段要砸錢補進職足好手，似乎也欠缺誘因。畢竟賽事還不到能售票的程度，總冠軍獎金新台幣70萬元，就算都拿來聘請外援，也不過就是月薪6萬的1年總和，並不划算。

在城市聯賽拿下6冠的「南霸天」台電，迄今還沒有聘請外籍球員，首輪即遭大同逼和。今年他們還要迎接亞足聯盃賽事，提升戰力的最快方式就是聘請外援。但礙於公司規定，台電外聘球員只能提供每月約2萬5的補貼，根本找不到好手。

事實上，台電也曾考慮把效力於皇家蔚藍的宏都拉斯好手安納瑞，以「體育幹事」的資格延攬，但公司政策是盡量把這些位置留給本土好手。也出現國內足壇第一強權要聘請外籍好手，反而比其他球隊還難的現象。

(中時電子報)