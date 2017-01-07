日系車2016年在中國大陸市場銷量創新高

日媒報導，在中國政府小排量汽車減稅政策推動下，日本4大車商（日產、本田、豐田、馬自達）2016年在中國市場的新車銷量均創最高紀錄。繼上年後，日產汽車再次位居日系車商之首，銷量大幅上升的本田超越豐田，位居第2。

2016年中國整體新車銷量到11月底時已超過了此前最高紀錄的2015年全年銷量。中國政府將2016年底結束的減稅政策延長到2017年底。然而日本綜研副主任研究員關辰一分析，工資上漲率下滑等因素，2017年新車銷量的增長可能會停滯。

(工商)