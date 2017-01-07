母子感情深厚 小明明驟逝施易男哀慟

施易男和媽媽感情深厚。(取自微博)

施易男母親巫明霞(小明明)，今（7日）清晨驚傳在家裡跌倒，被送往汐止國泰醫院時已無生命跡象，急救後仍回天乏術，享壽75歲，他所屬的經紀公司稍早證實消息。巫明霞與柳青、楊麗花、葉青被封為「台灣四大歌仔戲天王」之一，昔日巨星殞落，留給粉絲無限追思。

小明明和楊麗花、柳青、葉青曾被稱為歌仔戲界的「四大天王」，她創辦「明霞歌劇團」，如今仍致力於傳承台灣傳統技藝，而除了事業，小明明人生中至關重要的是兒子施易男，他和媽媽感情深厚，曾允諾媽媽要當她永遠的依靠。

(中時)