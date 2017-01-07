日立高球賽次輪 陳依妏李旻並列領先

日立慈善盃女子高爾夫菁英賽今天在桃園東方球場進行次輪，陳依妏和李旻總計2輪都是低於標準桿9桿的135桿，暫時並列領先，而曾雅妮以142桿並列第25。

旅美台灣選手李旻第2輪打出低於標準桿5桿的67桿，而陳依妏揮出69桿，這兩人和陳宇茹明天在最後1回合的最後1組，於上午11時20分從第1洞出發。

曾雅妮今天交出70桿的成績，依舊不滿意自己的表現。她指出，「自己的短桿太差了，尤其是120碼以內的短桿沒有打得很好，果嶺邊的球也處理得不夠自信。」

雖然明天曾雅妮要打出低於標準桿10桿的成績才有機會搶冠，不過她說，那也不是不可能的事，還是會盡力打，「其實自己可以打得更好，看到很多球迷來為我加油，很開心。」1060107

(中央社)