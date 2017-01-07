槍擊案發後 佛州勞德岱堡機場重開

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佛羅里達州勞德岱堡國際機場在發生槍擊事件後，今天已重新開放。事發當時有1名伊拉克戰爭老兵在機場內開槍濫射，造成5人喪生，8人受傷，數千人爭相走避。

勞德岱堡（Fort Lauderdale）機場今天清晨5時推文宣布，機場已再次開放運轉，但籲請乘客向航空公司查詢航班時間。1060107

(中央社)