租牛舍養20頭牛 李登輝：3年內要讓台灣牛上市
高齡93歲的前總統李登輝，擁有農經博士學位，租用花蓮新光兆豐農場牛舍養了20頭台灣和牛，還發豪語說，要在3年內讓台灣牛上市，讓台灣人吃到不輸日本和牛的台灣牛！
阿輝伯李登輝去年8月訪問日本石垣島，吃過石垣牛肉後讚不絕口，擁有農經博士學位的他，也想在台灣養出同樣令人驚豔的牛肉，回台後嘗試投資生技公司發展養牛事業，成了不折不扣的「畜牧業者」。
「台灣和牛」由李登輝基金會規畫，將石垣牛與台灣牛配種，去年9月起在花蓮新光兆豐農場牛共培育出20頭台灣和牛，今天下午由李登輝基金會秘書長王燕軍陪同下，低調前來關心牛牛生長狀況。
阿輝伯神采奕奕，1個小時半的巡視行程，站在牛欄邊聞著牛屎尿味，鉅細靡遺地了解牛隻的起居飲食及生長情形。目前在農場成立「育種學研究所」，也準備成立生技公司，另請來日本專家中村佐都志協助養牛。
兆豐農場長陳泰明指出，場內共飼養20頭來自陽明山擎天崗的陽明山牛，包括種公牛、母牛都有，目前都還是試驗性質，除了專人照顧牛隻，兆豐農場方面從旁協助，若台灣和牛育種實驗成功，不排除投入飼養。
他也透露，成為畜牧業者後，李登輝對養牛事業興致勃勃，去年10月就曾到兆豐農場「看牛」，今天則是第2次到農場關心他的實驗牛寶貝們，對牛隻疼愛有加。
(中時)
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