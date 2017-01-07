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租牛舍養20頭牛 李登輝：3年內要讓台灣牛上市

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／花蓮報導
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花蓮》李登輝爺爺退而不休 誓言3年內讓台灣牛上市
前總統李登輝今天下午二度來到花蓮新光兆豐農場關心他的牛牛事業。（翻攝畫面）
前總統李登輝誓言在3年內讓台灣和牛上市。（兆豐農場提供）
前總統李登輝誓言在3年內讓台灣和牛上市。（兆豐農場提供）

高齡93歲的前總統李登輝，擁有農經博士學位，租用花蓮新光兆豐農場牛舍養了20頭台灣和牛，還發豪語說，要在3年內讓台灣牛上市，讓台灣人吃到不輸日本和牛的台灣牛！

阿輝伯李登輝去年8月訪問日本石垣島，吃過石垣牛肉後讚不絕口，擁有農經博士學位的他，也想在台灣養出同樣令人驚豔的牛肉，回台後嘗試投資生技公司發展養牛事業，成了不折不扣的「畜牧業者」。

「台灣和牛」由李登輝基金會規畫，將石垣牛與台灣牛配種，去年9月起在花蓮新光兆豐農場牛共培育出20頭台灣和牛，今天下午由李登輝基金會秘書長王燕軍陪同下，低調前來關心牛牛生長狀況。

阿輝伯神采奕奕，1個小時半的巡視行程，站在牛欄邊聞著牛屎尿味，鉅細靡遺地了解牛隻的起居飲食及生長情形。目前在農場成立「育種學研究所」，也準備成立生技公司，另請來日本專家中村佐都志協助養牛。

兆豐農場長陳泰明指出，場內共飼養20頭來自陽明山擎天崗的陽明山牛，包括種公牛、母牛都有，目前都還是試驗性質，除了專人照顧牛隻，兆豐農場方面從旁協助，若台灣和牛育種實驗成功，不排除投入飼養。

他也透露，成為畜牧業者後，李登輝對養牛事業興致勃勃，去年10月就曾到兆豐農場「看牛」，今天則是第2次到農場關心他的實驗牛寶貝們，對牛隻疼愛有加。

(中時)

關鍵字：李登輝台灣牛日本和牛花蓮
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