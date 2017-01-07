施易男痛失母親小明明 經紀人心疼「他很堅強」

施易男與母親小明明感情深厚。(取自小明明臉書)

施易男母親、歌仔戲界四大天王小明明驚傳今晨在家中跌倒，送醫不治，享壽75歲。施易男經紀人剛剛也證實小明明逝世消息，並透露施易男目前正在處理後續事宜，也心疼透露：「他很堅強，畢竟這是真的，需要面對。」

施易男與母親小明明感情深厚，為了完成母親傳承歌仔戲的理想，不惜把拍戲所賺的錢都拿來支持母親，如今母親逝世，經紀人就透露施易男很堅強，目前忙著準備母親後事。

與小明明並列歌仔戲四大天王之一的葉青，則是因為人在國外，接獲記者電話才知小明明逝世消息，相當震驚。據悉，小明明發生意外當下，施易男人正在國外宣傳，是被外傭發現送醫，而施易男預定在13號舉辦音樂會，也不知是否會如期舉行。

(中時電子報)