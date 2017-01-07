詹啟賢請辭副主席 洪秀柱：全力慰留

國民黨副主席詹啟賢今透過聲明表示，因已完成階段性任務，決定即起辭去首席副主席一職。國民黨主席洪秀柱晚間強調，詹啟賢是黨內不可或缺的重要幹部，一定會全力慰留，希望詹能繼續留下來為黨的未來努力。

詹啟賢今天下午和洪秀柱懇談了一個多小時，詹啟賢表示在黨內階段性任務已完成，經過在美休假期間思考後，決定請辭。洪秀柱當場極力婉留，請詹多思考幾天再做決定。

洪秀柱表示，詹啟賢自任職以來，全力輔佐黨務，為了黨工的權益跟違法亂紀的黨產會斡旋，非常辛勞。她強調，將會全力慰留詹副主席，一起為黨打拚。

(中時)