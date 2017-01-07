北京市公布新《規範》 明定設立資源回收站

北京加強資源回收，要求廣設回收站。（取自新浪微博＠北京晚報北晚新視覺網）

為加強資源回收再利用，北京市再生資源和舊貨行業協會、北京工業大學迴圈（循環）經濟研究院等單位聯合制定的《北京再生資源回收行業標準規範》今天（1月7日）正式公布，首次規定再生資源回收企業的開業要求、等級評定標準等。

以再生資源回收企業的開業條件為例，《規範》明定以「便於交售」的原則，要求城市裡每1000至1500戶居民以上，必須設置一個回收點，且固定回收站點的存儲面積不少於8平方公尺（約2.42坪）；鄉鎮則是每2000戶居民以上設置，一個回收點。對於暫時難以設立固定站點的地區，由回收公司設置規範的流動回收車輛。

(旺報)