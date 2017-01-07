卡列拉斯告別演唱會 7千粉絲同欣賞

世界三大男高音之一的卡列拉斯，今天晚間於國立台灣體育運動大學，舉辦在台灣唯一一場世界巡迴告別演唱會，吸引約7000多名粉絲入場，一同聆聽卡列拉斯扣人心弦的演出。

卡列拉斯晚上與著名指揮大衛‧賀曼奈茲、國立台灣交響樂團及女高音黃莉錦合作，演出許多經典樂曲，如「在五月」、「我愛妳」、「我那遙遠的故鄉」等曲目，每首都動人心弦，他溫暖的聲音，高音宏亮沉穩，轉音咬字都充滿豐沛情感，讓每位聽眾如癡如醉。台中市長林佳龍與夫人廖婉如也一同出席這場盛會。

林佳龍表示，卡列拉斯將世界巡迴告別演唱會在台灣唯一一場獻給台中，是台中作為文化城的一種肯定，很高興他喜歡這個城市。

林佳龍也說，卡列拉斯曾經提到對台灣特別有感情，也留下好印象。今晚天氣很好，市民出席非常踴躍，一同聆聽卡列拉斯扣人心弦的演出，也為他的歌唱人生劃下完美的休止符。

台中市新聞局表示，此次告別演唱會結合公益，在市府協助下，主辦單位捐贈100張票券邀請「癌症希望基金會」病友來聽演唱會，讓抗癌成功的卡列拉斯成為癌友們的精神指標，也希望讓病友在辛苦的治療過程中充滿能量。1060107

(中央社)