詹啟賢請辭 蔡正元：洪秀柱極力慰留

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中國國民黨首席副主席詹啟賢今天透過聲明請辭。國民黨政策會執行長蔡正元表示，詹啟賢和國民黨主席洪秀柱下午深談1個多小時，洪秀柱極力慰留。

詹啟賢聲明中以階段性任務已達成，決定即起辭去首席副主席一職。詹啟賢日前赴美過節，今天傍晚返抵台灣。

蔡正元晚間對媒體表示，詹啟賢和洪秀柱下午深談1個多小時，主要是黨產行政協議的相關問題，詹啟賢有提辭職，洪秀柱極力慰留，希望詹啟賢再多思考幾天，共同為黨繼續奮鬥。

蔡正元說，他在這段時間有機會與詹啟賢共事，學習很多，對詹啟賢任事積極、有為有守、勇於承擔責任，不管是黨產問題、募款責任額、和平政綱、地方黨部主委直選問題，詹啟賢一肩挑，令人敬佩。

蔡正元表示，洪秀柱稍晚會以文字稿回應此事。1060107

(中央社)