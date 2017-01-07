「遠東餐廚達人賽」台灣十強PK秀身手 高雄餐旅大學包下前三

遠東集團總裁徐旭東（左4）與冠軍的高餐旅隊伍nera合影。記者莊舒仲攝

四位內場評審試吃每道菜色，為選手打分數。記者莊舒仲攝

外場選手為評審解說菜色。記者莊舒仲攝

內場氣氛緊張，廚師緊蹦神經製作菜色。記者莊舒仲攝

外場選手的巧思，把麵包變成石頭，果乾做成樹，讓評審十分驚艷。記者莊舒仲攝

每道菜有間隔15分鐘限制，選手必須在出菜後儘快端送到餐桌。記者莊舒仲攝

徐旭東（中）與前三名選手和歷屆冠軍合影。記者莊舒仲攝

被業界視為「餐飲界奧斯卡」的遠東餐廚達人賽7日舉行第十屆決賽，今年主題以「輕‧ 食尚」呼應全球暖化下的低碳飲食風潮，食材挑選、料理手法講 究「當季原味、多蔬果少紅肉、節能烹調」，十支參賽隊伍藉海鮮、白肉、蔬食展現拿手廚藝，最後高雄餐旅大學3隊包辦前三名最為風光。

遠東餐廚達人賽是唯一結合內外場服務的高難度比賽，任務強調實戰經驗和團隊合作，每個環節模擬真實餐飲服務流程，從買食材、備菜、烹調到出菜，都有時間和採買預算等不同要求和限制，參賽的青年廚師必須完美掌握才有機會勝出，奪下高達30萬元（台幣，下同）的冠軍獎金。

今年決賽十隊包括高雄餐旅大學、弘光科大、實踐大學、醒吾科大、桃園育達高中和雲起餐坊等，參賽選手老馬、新手都有。比賽採內場3人、外場2人的5人組隊型態，比試模式著重團隊合作，內場菜色將由遠東飯店行政主廚鑑定廚藝，外場名人坐鎮考驗臨場應變能力。

一早，內場選手就前往超市採買。主辨單位表示，選手必須在45分鐘內，採購前菜、湯和主菜三道比賽指定菜色所需食材，每道菜要做5份，且成本必須控制在4500元以內，只見選手交頭接耳，邊選菜邊拿手機，計算著購物車內食材價格，深怕預算超支。

決賽現場，外場賽區音樂輕柔，評審愉悅用餐，選手臉帶微笑展現精緻服務；內場廚房有如戰場，選手廚師在有限時間理料每道菜，擺盤更是全神灌注，就為給評審好印象。

最後由28位內外場評審選出前三名依序為Nera、Le Terroir和Being again三隊，選手背景均為高雄餐旅大學，另外，輕之饗宴（桃園育達高中）是唯一拿下網路人氣和佳作兩個獎項的隊伍。

內外場評審長對學生表現，都說一年比一年成長，外場評審長蘇國垚說，今年是十年來過程最順暢的一次，選手服務技巧進步很大，過去總能找到缺點扣個5到7分，現在竟不知怎麼扣，除非得雞蛋裡挑骨頭。

內場評審長劉冠麟也說，從初賽到決賽，一直留意有三組隊伍表現突出，幾乎不分軒輊，要說哪隊好，他只能說出線全看運氣，看評審偏好。他也發現，學生擅用網路找資訊充實廚藝，尤其擺盤有許多過去沒有的新意。

拿到冠軍Nera隊隊長張家峰哽咽表示，6年前高中時就曾參加過比賽，初賽時就被刷下，但他把參賽的臂章一直貼在衣櫃，提醒自己有機會要再參加，今年因緣巧合學弟找他組隊，年齡正好是比賽門檻上限最後一年，兩個月急行軍的準備，竟讓他圓了幾乎要放棄的夢想。

遠東集團總裁徐旭東頒完獎後客串起主持人，接連詢問拿到冠軍葉廷彥、陳威辰、黎惠婷和黃冠溱5位選手感想，每個人拿到麥克風，口還未開眼睛就先濕了。黃冠溱說，五人在短短不到兩個月，藉著網路視訊討論和修正菜色，常忙到深夜兩三點，這個冠軍得來真的不容易。

(旺報)