北京「史上最長」空汙預警解除 生效長達212小時

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北京「史上最長」空氣重汙染橙色預警，終於再7日晚間8時宣告解除。北京的重汙染預警，已持續生效近9天。

至解除之時，本輪預警已持續生效超過8天，長達212個小時，創下北京空氣重汙染預警的最長紀錄。

北京這波「跨年霧霾」始於2016年12月29日晚，當晚官方提前發布空氣重汙染橙色預警，並於12月30日0時正式啟動預警。據環保部門預測，北京8日空氣品質將達良好水平。

(旺報)