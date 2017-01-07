陸股去年IPO和再融資額逾1兆元 年增長59％

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中新社報導，大陸證監會主席助理宣昌能今（7）日表示，2016年，大陸滬深股市IPO（首次公開發行）和再融資金額合計達1.33兆元人民幣（下同），年增長59％，IPO的家數和融資額創近5年來新高，再融資的規模更創歷史新高。

另外，新三板掛牌公司也接近翻倍，突破1萬家，全年融資1,405億元；上市公司併購重組涉及交易金額2.39兆元，有力推動了產業轉型升級和國有企業改革；滬深交易所債券市場融資也大幅增長，非金融企業全年累計發行債券2.87兆元，年增長1.7倍。

宣昌能表示，證監會深刻反思2015年股市異常波動教訓，著力推進依法監管、從嚴監管、全面監管，資本市場功能得到一定的修復和改善，市場運行呈現穩中有進的特點。

(工商)