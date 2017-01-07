陸邁共享時代 閒置車位也可全民分享

共享時代，萬物皆可租。除了汽車可共享，家中閒置的車位，也可透過「共享車位」平台租給需要者。透過這類車位共享App，開車族可解決找車位難題，可透過平台搜尋私家車位。

民眾家中的車位、車庫，若上班時間處於閒置狀態，便可透過車位共享平台將停車位資訊PO到網上，車位業者可自訂短期租賃停車位的費用，分享資源給其他需要的用戶。

有出租車位業主表示，平時早上8點半出門上班，晚上大約7點半回到家，白天大概有11個小時車位是空著的，很浪費。透過車位共享，多少可賺點外快。

想找車位的有車族，除了可透過App搜尋對外開放的私人停車位，部分App還會整合商場、露天公共停車場的車位資訊。使用者可透過App進行停車費用查詢、預約停車、繳費，一鍵搞定，無須「搶車位」。

(旺報)