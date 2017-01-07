陸「三寶」上路 竟開門用腳煞車！

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三寶無極限！大陸貴州遵義市習水縣一名「新手駕駛」，駕始自小客車不慎與公車碰撞，車主情急之下竟然忘了有煞車，竟打開門用腳煞車。網友不禁問：「駕照怎麼拿到的？」

事發在習水縣城區黑鹿巖路段，一輛自小客車在路口轉彎時，不慎與公車碰撞。自小客車司機疑似驚嚇過度，手足無措，忘記如何煞車，眼見車輛將衝向人行道，他竟打開車門，試圖用雙腳煞停車輛。但車子依然一路滑行，直到撞上停放路邊的電動機車。

涉事陳姓司機一個月前才考到駕駛執照，加上平常甚少開車，駕車技術十分生疏。意外共造成公車、自小客車及電動機車損毀，所幸事故中無人受傷。

網友們看到涉事司機「獨特」的煞車技巧後，均感到不可思議，大呼「怎麼拿到駕照的？」、「這才是全自動煞車系統吧」、「單車騎太多了」。

(旺報)