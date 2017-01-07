陸「三寶」上路 竟開門用腳煞車！
三寶無極限！大陸貴州遵義市習水縣一名「新手駕駛」，駕始自小客車不慎與公車碰撞，車主情急之下竟然忘了有煞車，竟打開門用腳煞車。網友不禁問：「駕照怎麼拿到的？」
事發在習水縣城區黑鹿巖路段，一輛自小客車在路口轉彎時，不慎與公車碰撞。自小客車司機疑似驚嚇過度，手足無措，忘記如何煞車，眼見車輛將衝向人行道，他竟打開車門，試圖用雙腳煞停車輛。但車子依然一路滑行，直到撞上停放路邊的電動機車。
涉事陳姓司機一個月前才考到駕駛執照，加上平常甚少開車，駕車技術十分生疏。意外共造成公車、自小客車及電動機車損毀，所幸事故中無人受傷。
網友們看到涉事司機「獨特」的煞車技巧後，均感到不可思議，大呼「怎麼拿到駕照的？」、「這才是全自動煞車系統吧」、「單車騎太多了」。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。