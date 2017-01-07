北京市代市長蔡奇提治霾10招
中國北京市今天（7日）下午召開座談會，邀請媒體和市民代表對大氣污染防治工作提出意見和建議。北京市代市長蔡奇表示，「我來北京工作以後，幾乎也形成這麽一種習慣，就是每天早晨起來第一件事兒就是看當天的空氣質量指數。現在社會對霧霾天氣關注度很高，大家都是工作、學習、生活在北京，有這樣的關切和焦慮，甚至在網路上有一些吐槽，我表示完全理解，感同身受！」
蔡奇表示，北京2016年的重污染天數雖然有所減少，但是對全年PM2.5濃度的貢獻仍然達到了31.5%，區域差異仍然較大，空氣質量總體北好南差，北部地區PM2.5的平均濃度要比市區低15%左右，而南部地區比市區高15%左右。
未來，北京市積極治霾，要推行10項重點措施，包括改善700個農村，補助電力暖氣取代燒煤；治理高排放機動車、管控重型柴油車、全面推燃氣設施氮氧化物減排、加快汙染的工業企業退出北京時程等，希望早日還給北京市民乾淨的天空。
(旺報)
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