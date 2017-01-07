施易男母親小明明跌倒過世 享壽75歲

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歌手施易男母親「小明明」巫明霞，驚傳今天清晨在家裡跌倒，施易男經紀人也證實這項消息，小明明跌倒送醫急救後，仍回天乏術，享壽75歲。

在歌仔戲界有「四大天王」之一的小明明，今天清晨5時在家中浴室滑倒，重創後腦杓，送往汐止國泰醫院急救仍不治過世。

小明明的兒子施易男正在馬來西亞宣傳新專輯，接獲消息馬上暫停近日所有行程，搭一早飛機返台，但母親仍因傷重回天乏術，於今天上午11時離世，享壽75歲。

施易男一落地隨即前往汐止國泰醫院處理母親後事，和母親感情非常好的他，哀慟欲恆，但仍強忍悲痛，面對所有後續事宜，陪同媽媽走最後一程。1060107

(中央社)