蔡英文訪友邦過境美國 北京緊盯

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總統蔡英文「英捷專案」今天展開，啟程前往中美洲4友邦。學者分析，中國大陸將全面檢視美國準總統川普團隊是否將冒著惹怒北京的風險，進一步和台灣交往。

台灣總統過境美國時常會見美國國會議員，最近一次是在6月，總統蔡英文在邁阿密會見美國共和黨佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。

這次蔡英文是否能和川普見面仍不清楚，部分觀察家表示，儘管可能惹惱北京，但蔡英文可能和川普政權移交團隊會面。

華府國際顧問公司（D.C. International Advisory）在台北的資深顧問方恩格（Ross Feingold）表示：「將負責亞洲政策的川普顧問若和蔡總統見面，並不令人驚訝。」華府國際顧問公司執行長曾為川普政權移交團隊提供諮詢。

方恩格表示：「中國可能如同過去發表聲明表達不悅。但川普若與蔡英文會面，將空前打破前例。」

無論如何，蔡英文可能低調過境美國，避免進一步升高與大陸之間的緊張關係。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「我確信台灣與美國都希望此次過境低調進行，觸怒北京沒有任何好處。」

至於在中美洲，蔡英文將聚焦加強與友邦之間的關係，防堵北京企圖拔樁，進一步削弱台灣的國際地位。觀察家認為，來自川普政府更強烈的支持，將平衡台灣未來的外交損失。

方恩格說：「我們預期川普上任後，美國對台灣參與國際組織將更有聲音及看重。」

派克策略公司（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）則認為，由於有失去小國邦交的風險，「蔡英文現在可能認為要全力爭取美國支持…所以在能夠做到時，何不放手一搏，和美國搞好關係。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060107

(中央社)