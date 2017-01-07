老來得子哈林奇葩臉不再 林宥嘉笑話急凍小巨蛋
台視除夕節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》7日在小巨蛋錄影，主持人張小燕一身金雞母裝，預祝雞年一開始就有好兆頭；哈林（庾澄慶）新婚，加上老婆張嘉欣肚中懷有雞寶寶，雙喜臨門，整晚難藏幸福好心情。張小燕首開砲：「哈林今年要當爸爸啦！」哈林一改過去保護隱私態度，欣喜接招：「我就是人稱『老來子』（老來得子）的庾澄慶！」似間接公布老婆腹中懷「子」。
整晚《紅白》最爆笑橋段，就是阿Ken扮成美國新任總統川普，並以川普招牌台詞大嗆張小燕：「You Are Fired（你被開除了）！妳跟阿Ken在台視的節目（奇幻島）沒了，妳被Fire了！」阿Ken接著轉向哈林：「And You Are Married（你結婚了）！」哈林不但沒露出奇葩臉，反而樂得把眼睛都笑彎了，整個人散發幸福氣息。
豬哥亮才剛捱過第5次化療，昨他容光煥發，帶著大舞群獻唱〈我是恁老爸〉，吳克群、謝沛恩也登台助攻《大釣哥》宣傳。張小燕親暱稱豬哥亮為「小豬」，豬哥亮竟犀利問：「小燕，妳是不是想結婚啦？」讓張小燕一度語塞，徒弟哈林趕緊解圍自嘲：「我生小孩是醫學上的奇蹟，全民的歡樂！」成功轉移話題。
林宥嘉成為人夫後第一個公開工作獻給《紅白》，兩位主持人連忙祝賀，Hebe笑祝他是「雙喜臨門」，原來是恭喜他演場會票房不錯。他連唱〈寵兒〉、〈兜圈〉，全場觀眾陶醉在他的渾厚美聲。林宥嘉幸福不再兜圈，但他在《紅白》講冷笑話的習慣還是得延續，他問：「什麼動物會害怕？」揭曉答案是海獅，他哼唱：「因為，『海獅』（還是）會害怕。」原來是韋禮安〈還是會〉的歌詞，讓現場如南極般瞬間急凍。
(中時)
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