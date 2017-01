老來得子哈林奇葩臉不再　林宥嘉笑話急凍小巨蛋

張小燕、哈林連續8年主持《紅白》。(台視提供)

阿Ken(中)扮成川普大虧張小燕(右)、哈林,互動逗趣。(台視提供)

豬哥亮在《紅白》亮相,元氣十足。(台視提供)

台視除夕節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》7日在小巨蛋錄影,主持人張小燕一身金雞母裝,預祝雞年一開始就有好兆頭;哈林(庾澄慶)新婚,加上老婆張嘉欣肚中懷有雞寶寶,雙喜臨門,整晚難藏幸福好心情。張小燕首開砲:「哈林今年要當爸爸啦!」哈林一改過去保護隱私態度,欣喜接招:「我就是人稱『老來子』(老來得子)的庾澄慶!」似間接公布老婆腹中懷「子」。

整晚《紅白》最爆笑橋段,就是阿Ken扮成美國新任總統川普,並以川普招牌台詞大嗆張小燕:「You Are Fired(你被開除了)!妳跟阿Ken在台視的節目(奇幻島)沒了,妳被Fire了!」阿Ken接著轉向哈林:「And You Are Married(你結婚了)!」哈林不但沒露出奇葩臉,反而樂得把眼睛都笑彎了,整個人散發幸福氣息。

豬哥亮才剛捱過第5次化療,昨他容光煥發,帶著大舞群獻唱〈我是恁老爸〉,吳克群、謝沛恩也登台助攻《大釣哥》宣傳。張小燕親暱稱豬哥亮為「小豬」,豬哥亮竟犀利問:「小燕,妳是不是想結婚啦?」讓張小燕一度語塞,徒弟哈林趕緊解圍自嘲:「我生小孩是醫學上的奇蹟,全民的歡樂!」成功轉移話題。

林宥嘉成為人夫後第一個公開工作獻給《紅白》,兩位主持人連忙祝賀,Hebe笑祝他是「雙喜臨門」,原來是恭喜他演場會票房不錯。他連唱〈寵兒〉、〈兜圈〉,全場觀眾陶醉在他的渾厚美聲。林宥嘉幸福不再兜圈,但他在《紅白》講冷笑話的習慣還是得延續,他問:「什麼動物會害怕?」揭曉答案是海獅,他哼唱:「因為,『海獅』(還是)會害怕。」原來是韋禮安〈還是會〉的歌詞,讓現場如南極般瞬間急凍。

(中時)