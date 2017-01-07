小明明當年為愛偷生子 「不曾披婚紗」徒留遺憾
施易男母親、歌仔戲國寶「小明明」巫明霞今晨在家中跌倒，摔到後腦勺，送往汐止國泰醫院急救後不治，逝世消息震驚一票戲迷，施易男更是急忙從國外飛回台灣處理母親後事，心情悲痛可想而知。
施易男與母親感情深厚，是演藝圈出了名的孝子，更曾透露對母親的心疼。小明明當年紅透半邊天，追求者無數，但小明明卻唯獨鍾情於離過婚的製作人施富雄，想當然這段感情也被家人極力反對，最後小明明為愛不顧一切，未婚生子。
施易男說，媽媽懷姊姊時，躲了１年偷生小孩，後來即便生下他，也沒和爸爸公開舉辦過婚禮，不曾披婚紗也成了媽媽小明明這一輩子的遺憾。
(中時電子報)
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