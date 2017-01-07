運將不滿被開單 當街咆哮女警網友撻伐
瑞芳派出所林姓女警昨天值勤時，發現一輛計程車違規併排，上前告發後，司機賴男因找不到保險卡，不斷向女警咆哮，被路過民眾錄下放上臉書，引起網友一陣撻伐，力挺警方執法。
網友將影片放上臉書（Facebook）社團「爆料公社」提到，「我看到時（女警）已經被罵哭了」，影片顯示，60歲的賴姓運將大聲咆哮，「我的證件確實少了一張保險證，我怎麼知道妳掉在哪裡？單子開完了，只有還我行照和駕照而已」。
一旁民眾見狀也為女警抱不平，「可以用社維法辦你」，只見賴男怒氣沖沖回嗆「我沒犯法啦，你拿我怎樣，不要拿那些法律嚇我啦，我不是被嚇大的啦」。
警方表示，林姓女警昨天中午12時多，在新北市瑞芳區民生街值勤時，發現賴男違規併排停車，開單時員警並沒有看到保險卡，派出所同時請2名員警到場協助，賴男最後在自己的口袋內找到保險卡，一旁路人看不慣賴男無理取鬧，當場指責他，賴男只好悻悻然離去。
瑞芳派出所長鄭青(峰)指出，當時林姓女警並沒有哭泣，而是因為情緒激動才會眼眶泛紅，讓旁人誤以為在哭，警方也對外界的鼓勵與關心表達感謝。
鄭青(峰)說，林姓女警才剛畢業，分派到派出所服務2個月，難免經驗與歷練不足，未來會適時調度資深員警協助執法，增加她的自信心，經過諮商後，林姓女警對於賴男的不當行徑也已釋懷。1060107
(中央社)
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