周士淵4千分達陣 SBL史上第3人
超級籃球聯賽（SBL）裕隆射手周士淵今天完成生涯4000分的里程碑，正是用拿手的三分球破網入袋，成為田壘、呂政儒後，SBL第3人達陣。
超級籃球聯賽（SBL）本週前進桃園市中原大學，今天共3場比賽，最後1場桃園璞園建築對富邦勇士之戰，桃園市長鄭文燦也到場為地主璞園加油打氣。
首場比賽裕隆納智捷以84比73擊退金門酒廠，而賽前周士淵累計3995分，今天在比賽的第2節就用三分球達到4000分的紀錄，而他全場拿下7分。
「賽前真的很緊張。」周士淵說，但他也告訴自己別想太多，球來有機會就進攻。完成難得的紀錄後，他感謝三民家商時期所遇到的教練，包含劉錦池、謝玉娟，還有已故的前裕隆教練錢一飛等等，這些都是他籃球路上的貴人。
周士淵目前33歲，也是從SBL第1季打到至今第14季的老將，他認為，現在年輕選手比較不會用經驗，自己打滾很久了，利用經驗，往往收到不錯效果。
另外，台北達欣工程以97比84擊敗台灣銀行，持續站在排行榜龍頭，而地主璞園以72比75敗給富邦。1060107
(中央社)
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