迎接金雞年 星國牛車水春節亮燈
2017年牛車水農曆新年慶祝活動今晚舉行開幕典禮及亮燈儀式，大批國際旅客和新加坡民眾湧入這個農曆新年慶祝活動，共同迎接即將到來的金雞年。
牛車水今年慶祝農曆新年活動主題是「金雞報喜迎新春，獅城歡騰慶豐年」，新加坡總統陳慶炎親臨現場主持亮燈儀式。
牛車水今年喜迎金雞的燈飾多達5500個，最吸引旅人目光的是位於余東璇街和新橋路口、高達12公尺的雄雞燈飾，不少外國旅客均拿出手機自拍打卡留念。
牛車水是新加坡吸引國際旅人駐足品味華人傳統文化最佳去處，農曆新年期間年味十足，牛車水在春節前的年貨大街更是充滿了購買年貨人潮，年貨大街裡也可看到台灣的花生等農產品。
牛車水今晚亮燈儀式，吸引大批國際旅客和新加坡民眾參與這個年度盛事，主辦單位也在亮燈儀式開始前安排財神爺出巡，大小朋友均競相和財神爺握手拿金幣，希望沾染財神爺喜氣，讓來年財運發發發。1060107
(中央社)
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