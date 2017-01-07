南韓民眾再上街頭 要求朴槿惠下台

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數十萬名南韓民眾7日重返首爾街頭，要求遭彈劾的總統朴槿惠下台，並呼籲政府加速打撈奪走300多條人命的世越號船難殘骸。

朴槿惠爆發的親信干政醜聞引發大批民眾每週上街頭抗議，要求朴槿惠下台。至於朴槿惠在2014年世越號船難發生時的處置狀況也引發抨擊。

遊行抗議民眾走向總統府青瓦台和憲法法院時高喊「朴槿惠下台，打撈世越號」。主辦單位預估參加遊行民眾約有50萬人。

當地時間晚間7時，數百顆黃色氣球冉冉升空，抗議民眾吹熄手持的蠟燭，以象徵要求朴槿惠交待她在世越號沈船時，失蹤7小時的下落。

關於朴槿惠當天的行蹤，南韓媒體未經證實的報導充斥各種猜測，其中包括幽會、參加巫術儀式，接受醫美手術，或花了90分鐘剪頭髮。

抗議民眾也呼籲政府加速打撈世越號沈船，找出船難真正的原因。1060107

(中央社)