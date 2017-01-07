小明明跌倒驟逝 臉書最後發文「祝大家新年快樂」

小明明臉書貼文停留在去年12月31日。（圖／取自小明明臉書）

小明明常在臉書分享生活點滴。（圖／取自小明明臉書）

小明明和施易男母子情深。（圖／取自小明明臉書）

小明明今突傳驟逝。（圖／中時資料照片）

歌仔戲「四大天王」之一、也是施易男的母親小明明（本名：巫明霞）今(7日)驚傳跌倒驟逝，享壽75歲，而她生前熱愛歌仔戲文化，也跟上時代開臉書，和許多喜愛她的粉絲互動，如今傳出噩耗，查閱她臉書發文停留在去年12月31日，可見照片中的她親切向粉絲祝賀新年快樂，令粉絲相當悲痛。

小明明7天前在臉書分享在燈飾前合影，說：「祝大家2017新年快樂！」網友也開心回覆：「祝福老師身體健康、萬事如意！」、「老師，新年快樂！」、「小明明老師新年快樂！」沒想到成為最後發文。

據《蘋果日報》報導，許秀年聽聞小明明逝世，低落、難過直說「很捨不得」，而歌仔戲演員連明月則說，小明明在她的印象中就是傻大姊、為人親切、非常敬業，她透露小明明母子感情好，「他好愛他媽媽，她也好愛她兒子」。

(中時電子報)