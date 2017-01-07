鐵腕治霾！北京將組「環保警察」

我要評比

大陸北京市委副書記、代市長蔡奇7日與媒體和市民代表座談霧霾治理時表示，2017年北京將公布一系列鐵腕治霾舉措。

新華社報導，蔡奇表示，儘管北京近年來治理大氣污染採取了很多舉措，也取得了階段性成效，但與百姓期待還有差距，北京將從十個方面採取重點措施治理霧霾。

蔡奇表示，面對重汙染天氣，2017年將採取更加有力的措施，鐵腕治霾。北京將強化督察問責，組建環保警察隊伍，對環境領域違法犯罪活動予以嚴厲打擊。另外，將著力解決「最後一公里」的執行力問題，蔡奇表示：「例如露天燒烤、焚燒垃圾、燒秸稈和道路揚塵等，表面看是施工單位不遵守法規，實際是監督監管不嚴格。」

報導稱，2017年北京還將繼續壓減燃煤，計畫對700個村進行清潔能源改造；供暖季結束後，北京唯一一家燃煤電廠——華能北京熱電廠將停機備用，全年至少壓減10%以上發電量。

另外，針對機動車排放汙染，北京將全面供應「京六」汽柴油，嚴厲查處超標排放的重型柴油車、整治渣土車等，還將進一步加大工業企業調整退出步伐，全面清理整治2560家「散亂汙」企業，再關停退出500家一般製造業和汙染企業。

(旺報)