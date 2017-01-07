SBL》林書緯領軍富邦 送璞園主題日吞敗

林書緯7日交出20分、4助攻與4籃板的好表現。(中華籃協提供)

「豪弟」林書緯打出本季最佳表現，拿20分、4助攻、4籃板與5抄截，帶領富邦勇士75比72險勝7日舉辦「我的制服時代」主題日的桃園璞園，代表「主題日魔咒」仍在，因為先前富邦與台銀舉辦主題日同樣輸球收場。

富邦總教練顏行書賽後大讚林書緯，「書緯是我們陣中擋切戰術處理最好的球員，我只希望他可以維持進攻欲望，且把失誤控制好，像他今晚只有1失誤，就很讓我放心，當然他也需保持侵略性，製造隊友更多機會。」

林書緯則把勝利歸功在全隊防守表現，他更強調全隊必須在防守上更進步才行，這樣才有機會贏下更多球賽，7日賽後他哥哥林書豪的體能訓練師范振書亞，也出現在中原大學體育館場邊。

原本放話打算連兩天打破魔咒的璞園總教練麥班達(6日是吳家駿雙親來就輸球的魔咒、7日是主題日魔咒)表示，對於7日比賽內容已無印象，大概是因為吃了太多陳子威請的豆花，「反正又不只我們在主題日輸球。」

從小就在中原大學附近長大的陳子威，7日難得迎來父母親來到現場看球，號稱自己家開的「小蜜蜂」豆花店已有50年歷史的他，更大方送來超過200碗豆花，給7日比賽的6隊，以及相關工作人員、媒體享用。

「這只是我的一點心意，畢竟很難得能在我家附近打球，我們家從外婆開始就賣豆花了，回想自己小時候，都很喜歡跟著外婆推車在街上賣，那種感覺很難忘懷。」陳子威說。

(中時電子報)