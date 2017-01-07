德媒：柏林恐攻凶嫌可能在瑞士購槍

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德國第二電視台（ZDF）報導，上月駕駛卡車在柏林衝撞耶誕市集而造成12人喪生的突尼西亞男子，曾多次前往瑞士，可能就是在當地購得他用以劫持作案卡車的槍械。

第二電視台指出，曾尋求德國庇護不成的這名凶嫌艾姆里（Anis Amri）可能是在瑞士購得槍械；「到目前為止的調查工作找到了許多這方面的線索」。

並未透露消息來源的這則報導中說，從艾姆里手機查獲的資料經分析發現，他曾多次前往瑞士。他12月23日在義大利米蘭和警方駁火時遭射殺。

瑞士檢察總署4日表示，該署已在12月19日針對柏林攻擊案展開刑事程序。

不過瑞士檢察總署並未證實或否認，艾姆里是否曾前往瑞士以及是否在瑞士取得槍械。1060107

(中央社)